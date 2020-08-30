يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف الهلال والحزم في الدوري السعودي، في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في الجولة الـ28، من “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نُقلت مباراة “الهلال والحزم” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

وانطلقت المباراة في تمام الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت جرينتش، على ستاد جامعة الملك سعود.

حسم الهلال التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين) قبل جولتين من نهاية المسابقة بعدما اكتسح الحزم بنتيجة 4-1.

وتقمص بافيتيمبي جوميز دور البطولة للهلال بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 40 من ركلة جزاء، و53 بضربة رأس، و56 من ركلة جزاء،وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، فيما سجل هدف الحزم عبد الرحمن اليامي في الدقيقة الثالثة.

ورفع “الهلال” رصيده الى النقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”.

ورغم أن الهلال والنصر لديهما مباراتين وبإمكان النصر معادلة نقاط الهلال إلا أن الهلال حسم اللقب مستفيدا من نتائج المواجهات المباشرة بينه وبين النصر حيث فاز النصر ذهابا 2 / 1، وفاز الهلال إيابا 4 / 1 ليفوز الهلال بمجموع المباراتين 5-3.

وهذا اللقب هو الثالث للهلال في آخر أربعة مواسم، وهو اللقب السادس عشر له في المسابقة.

ويتبقى للهلال مباراتين في الدوري السعودي أمام الوحدة والشباب يومي 4 و9 سبتمبر المقبل ثم سينقل الفريق تركيزه لمباريات دوري أبطال آسيا حيث يواجه باختاكور الأوزبكي يوم 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

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في المقابل ينافس “الحزم” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز قبل الأخير -المركز 15-، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 14 “ضمك”، وبفارق نقطتين فقط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط التي يتواجد فيها “الفيحاء”.

يذكر ان مباراة الدور الأول في الدوري السعودي بين الهلال والحزم، والتي أقيمت على ملعب الأخير، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

إليكم فيديو أهداف الهلال والحزم في الدوري السعودي

هدف التقدم للحزم

هدف التعادل للهلال “الدوسري” 1-1

هدف الهلال الثاني “جوميز” من ركلة جزاء 2-1

هدف الهلال الثالث “جوميز” 3-1

هدف الهلال الرابع “جوميز” 4-1

احتفالات الهلال بالتتويج بلقبه السادس عشر بالدوري السعودي

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