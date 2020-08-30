الهلال يكتسح الحزم برباعية ويحسم لقب الدوري السعودي

حسم الهلال التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين (الدوري السعودي للمحترفين) قبل جولتين من نهاية المسابقة بعدما اكتسح الحزم بنتيجة 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثامنة والعشرين.

ورفع “الهلال” رصيده الى النقطة 66 فى صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”.

وتقمص بافيتيمبي جوميز دور البطولة للهلال بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 40 من ركلة جزاء، و53 بضربة رأس، و56 من ركلة جزاء،وسجل سالم الدوسري الهدف الرابع في الدقيقة الثامنة، فيما سجل هدف الحزم عبد الرحمن اليامي في الدقيقة الثالثة.

ورغم أن الهلال والنصر لديهما مباراتين وبإمكان النصر معادلة نقاط الهلال إلا أن الهلال حسم اللقب مستفيدا من نتائج المواجهات المباشرة بينه وبين النصر حيث فاز النصر ذهابا 2 / 1، وفاز الهلال إيابا 4 / 1 ليفوز الهلال بمجموع المباراتين 5-3.

وهذا اللقب هو الثالث للهلال في آخر أربعة مواسم، وهو اللقب السادس عشر له في المسابقة.

ويتبقى للهلال مباراتين في الدوري السعودي أمام الوحدة والشباب يومي 4 و9 سبتمبر المقبل ثم سينقل الفريق تركيزه لمباريات دوري أبطال آسيا حيث يواجه باختاكور الأوزبكي يوم 14 سبتمبر المقبل في الجولة الثالثة من المجموعة الثانية.

في المقابل ينافس “الحزم” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز قبل الأخير -المركز 15-، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 14 “ضمك”، وبفارق نقطتين فقط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط التي يتواجد فيها “الفيحاء”.

وفرض الهلال سيطرته على مجريات اللقاء منذ بدايته بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات الحزم، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة.

ولم تمر سوى ثلاث دقائق فقط حتى تمكن الحزم من تسجيل هدف التقدم من هجمة مرتدة عندما وصلت الكرة إلى جوناثان كافو على حدود منطقة جزاء الهلال من الناحية اليسرى ومرر كرة بينية إلى عبد الرحمن اليامي الذي أصبح في مواجهة الحارس عبد الله المعيوف وسدد الكرة إلى داخل المرمى.

لم تدم فرحة الحزم طويلا حيث تمكن الهلال من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الثامنة عندما توغل سالم الدوسري بالكرة من الناحية اليمنى ودخل منطقة جزاء الحزم وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى عانقت الشباك.

بعد الهدف فرض الهلال سيطرته على مجريات اللعب تماما وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن إيجاد ثغرة في دفاع الحزم، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

وفشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 30 والتي شهدت فرصة خطيرة للهلال عندما سدد جوستافو كويلار كرة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء لكن مليك عسلة تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 37 احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال عندما لعب كويلار كرة خلف مدافعي الهلال استلمها سيبستيان جيوفينكو داخل منطقة جزاء الحزم لعبها جيوفينكو باتجاه المرمى لحظة خروج مليك عسلة من مرماه ليصطدم باللاعب وتخرج الكرة إلى ركلة مرمى لكن الحكم احتسب ركلة جزاء بداع ارتكاب عسلة خطأ بحق جيوفينكو وعاد الحكم لتقنية حكم الفيديو مساعد (فار) وتأكد من صحة قراره.

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وسدد بافيتيمبي جوميز ركلة الجزاء بنجاح مسجلا الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 40.

وكاد الحزم أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 43 عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي الهلال وصلت إلى منصور حمزي في الناحية اليمنى داخل منطقة جزاء الهلال ليسدد كرة أرضية قوية لكنها اصطدمت بأحد لاعبي الهلال وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

ومع بداية الشوط الثاني، تخلى الحزم قليلا عن حذره الدفاعي وبادل الهلال للهجمات بحثا عن تسجيل هدف التعادل، في المقابل اعتمد الهلال على تهدئة اللعب وتمرير الكرة من قدم لقدم وعدم الإندفاع هجوميا مما أدى إلى انحصار اللعب في وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة 53 تسجل الهلال للهدف الثالث عندما مرر ياسر الشهراني كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها جوميز بضربة رأس متقنة من داخل منطقة الست ياردات إلى داخل المرمى.

بعدها بدقيقة احتسب الحكم ركلة جزاء للهلال عندما قام عبد الله الشمري، لاعب الحزم، بعرقلة جوميز داخل منطقة الجزاء، ليسددها جوميز بنجاح إلى داخل المرمى مسجلا الهدف الرابع للهلال والثالث له في الدقيقة 56.

بعد الهدف استمرت سيطرة الهلال على مجريات اللعب بحثا عن تسجيل هدف خامس في الوقت نفسه حاول الحزم مجاراة لاعبي الهلال وشن هجمات على استحياء في محاولة لتقليص الفارق.

ومع ذلك فشل الفريقان في تشكيل أي خطورة على المرميين لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 63 والتي كادت أن تشهد تسجيل هدفا للحزم عندما وصلت الكرة لليامي داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية حولها المعيوف لركلة ركنية لم تستغل.

وشهدت الدقيقة 66 فرصة خطيرة لهلال عندما مرر كاريلو كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها جوميز بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات لكنها اصطدمت بالشباك الخارجية.

وفي الدقيقة 74 ألغى الحكم هدفا للهلال عندما مرر سلمان الفرج كرة عرضية أرضية من داخل منطقة جزاء الحزم من اليسرى قابلها جوميز بتسديدة إلى داخل المرمى لكن الحكم اعتبره متسللا.

بعد تلك الفرصة قام لاعبو الهلال بتهدئة اللعب تماما وسط استسلام تام من لاعبي الحزم لينحصر اللعب في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة الاخيرة من الشوط الثاني عندما سدد سالم الدوسري كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكنها اصطدمت بالعارضة.

ومر الوقت المتبقي بدون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز الهلال على الحزم 4 / 1 وتتويجه بلقب الدوري لهذا الموسم.

يذكر ان مباراة الدور الأول في الدوري السعودي بين الهلال والحزم، والتي أقيمت على ملعب الأخير، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

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