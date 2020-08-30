تشكيلة المصري البورسعيدي الأساسية أمام الاهلي “العشري يراهن على أوموتو”

أعلن المدرب الوطني “طارق العشري” تشكيلة المصري البورسعيدي الأساسية التي سيخوض بها لقاء الاهلي على ملعب الجيش في برج العرب، ضمن الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، ضمن مباريات اليوم السبت 29-8-2020.

ودفع طارق العشري بتشكيل اضطراري في ظل الاصابات العديدة التي يعاني منها الفريق بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وسيعتمد طارق العشري على الحارس “حسام عياد” في حراسة مرمى المصري البورسعيدي، وسيتواجد الظهير المتميز كريم العراقي الذي تداول اسمه في أروقة النادي الاهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي لخلافة أحمد فتحي الراحل إلى بيراميدز.

ويُراهن المدير الفني للمصري على المهاجم النيجيري “أوستين أوموتو” القادم من نادي باهانج الماليزي في الميركاتو الشتوي 2019، والذي لم ينجح في تسجيل أكثر من هداف خلال الموسم الحالي، وسجل 5 أهداف في 8 مباريات بالنصف الثاني من الموسم الماضي.

والتالي تشكيلة المصري البورسعيدي الأساسية أمام الاهلي

حراسة المرمى: حسام عياد.

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خط الدفاع: إسلام أبوسليمة، كريم العراقي، فريد شوقي، عمرو موسي.

خط الوسط: عبدالرحمن زين، عمر كمال، أحمد ياسر، مفتاح طقطق، حسن علي.

الهجوم: أوستين أوموتو

ويجلس على مقاعد البدلاء:

إيهاب العايدي، زياد فرج، مصطفى سلامة “طيارة” محمد الجمل، حجاج عويس، عبدالناصر محمد “دي ماريا”، محمد زكريا “شيكا”، بهاء مجدي، أحمد يوسف