صور مباراة ليفربول وارسنال في كأس الدرع الخيرية “النني يلمع وسط حضور باهت لصلاح”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “ليفربول وارسنال” في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في كأس الدرع الخيرية.
توج فريق ارسنال بكأس درع الاتحاد الإنجليزي بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).
وشهدت المباراة مواجهة خاصة بين ابناء نادي المقاولون العرب المصري، نجم ليفربول “محمد صلاح“، ولاعب ارسنال “محمد النني”.
وقدم “محمد النني” مباراة مثالية خطف بها الاضواء من مواطنه “محمد صلاح” الذي ظهر بإداء باهت، ليجبر النني الصحف إلى التحدث عن إمكانية بقاءه مع فريق “ميكيل آرتيتا” في الموسم الجديد خاصة وانه لم يتم استبداله.
ويعد هذا اللقب هو الثالث لمحمد النني رفقة ارسنال، بعدما حقق لقب كأس إنجلترا 2016، والدرع الخيرية مرتين 2017 و2020، منذ قدومه من بازل السويسري إلى ملعب الإمارات في الميركاتو الشتوي 2014 مقابل 12.5 مليون يورو.
كما يعتبر اللقب الثاني للمدرب الإسباني ميكيل آرتيتا مع آرسنال بعد فترة قصيرة من توليه القيادة الفنية للجانرز، حيث احرز كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب “تشيلسي”.
ووصل ارسنال بهذا التتويج إلى البطولة رقم 16 في تاريخه (15 فوز مباشر – 1 بالمشاركة)، متفوقاً على ليفربول الذي حقق اللقب 15 مرة (10 فوز مباشر – 5 بالمشاركة).
ويتصدر “مانشستر يونايتد” سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 21 لقب (16 فوز مباشر – 5 بالمشاركة)، ويأتي في المركز الثاني “ارسنال” بـ 16 لقب (15 فوز مباشر – 1 بالمشاركة)، وفي المركز الثالث فريق “ليفربول” بـ15 لقب (10 فوز مباشر – 5 بالمشاركة).
والتالي صور مباراة ليفربول وارسنال
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- سجل بطولات نادي ليفربول الإنجليزي
- سجل بطولات نادي آرسنال الإنجليزي
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