عاجل | تشكيلة الاهلي الأساسية أمام المصري البورسعيدي “مفاجأة هجومية”

أعلن المدير الفني السويسري “رينيه فايلر” تشكيلة الاهلي الأساسية أمام المصري البورسعيدي، في الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز، المقرر لها مساء اليوم السبت على ملعب الجيش في برج العرب.

وقرر فايلر الدفع بالثنائي “مروان محسن وآليو بادجي” لأول مرة في خط هجوم الاهلي، والاعتماد على خطة 4-4-2 أمام المصري.

وشهدت تشكيلة الاهلي الأساسية مشاركة محمد هاني في مركز الظهير الأيمن الأساسي بعد غيابه عن مباراة الجونة التي لعبها القائد “أحمد فتحي”.

ويغيب لاعب الوسط المالي “آليو ديانج” عن صفوف الاهلي بسبب البطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الجونة، وسيحل محله حمدي فتحي لمشاركة عمرو السولية على الدائرة.

وقرر فايلر استبعاد الحارس الشاب “مصطفى أحمد شوبير” من قائمة المباراة، للإبقاء على صانع الألعاب العائد “صالح جمعة”.

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والتالي تشكيلة الاهلي الأساسية أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

الوسط: جونيور أجايي، عمرو السولية، حمدي فتحي، أحمد الشيخ.

الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.

دكة البدلاء

صالح جمعة، وليد سليمان، أيمن أشرف، علي لطفي، محمد مجدي “أفشة”، محمود وحيد، جيرالدو دا كوستا، محمد شكري، عربي بدر.