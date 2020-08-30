يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف ليفربول وارسنال في كأس الدرع الخيرية، في أهم مباريات اليوم السبت 29 أغسطس 2020.

توج أرسنال بلقب بطولة الدرع الخيرية في بداية الموسم الجديد بانجلترا بفوزه على ليفربول بركلات الترجيح 5-4.

وكان ليفربول خسر اللقب في الموسم الماضي أيضا بالهزيمة أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح.

وأحرز أرسنال اليوم لقبه السادس عشر في البطولة ومن بينهم لقب مشترك مع توتنهام فيما تجمد رصيد ليفربول عند 15 لقبا في تاريخ مباريات الدرع الخيرية من بينهم خمسة ألقاب مشتركة مع أندية أخرى.

وأنهى أرسنال الشوط الأول لصالحه بهدف سجله الجابوني الدولي بيير إيمريك أوباميانج من قذيفة قوية في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، سجل البديل الياباني تاكومي مينامينو هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 73، وباءت باقي محاولات الفريقين بالفشل فيما تبقى من المباراة ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفي ركلات الترجيح، سجل لليفربول كل من محمد صلاح وفابينيو وتاكومي مينامينوز وكورتيس جونز وأضاع البديل ريان بريوستر الركلة الثالثة ، وسجل لأرسنال كل من ريس نيلسون وإينسلي نيلز وسيدريك سواريس وديفيد لويز وبيير أوبايميانج.

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ويتصدر “مانشستر يونايتد” سجل بطولات كأس الدرع الخيرية برصيد 17 لقب، ويأتي في المركز الثاني “ارسنال” بـ 14 لقب، وفي المركز الثالث فريق “ليفربول” بعشرة ألقاب، ويحتل “إيفرتون” المرتبة الرابعة بسبعة ألقاب، ويقبع “مانشستر سيتي” في المرتبة الخامسة بستة ألقاب، بينما حققت أندية “تشيلسي وتوتنهام” اللقب أربع مرات.

إليكم فيديو أهداف ليفربول وارسنال في كأس الدرع الخيرية

هدف التقدم لارسنال “أوباميانج”

هدف التعادل لليفربول “مينامينو” 1-1

ركلات الترجيح

لقطات من المباراة..

هدف ملغي لليفربول

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