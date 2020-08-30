بث مباشر | مشاهدة مباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الهلال والحزم” في أهم مباريات اليوم السبت 29-8-2020 في الجولة 28، بالدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والحزم” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “جعفر الصليح”.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 20:40 بتوقيت السعودية، 19:40 بتوقيت مصر، 17:40 بتوقيت جرينتش، على استاد جامعة الملك سعود.

ويحتل “الهلال” صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني “النصر”، وبفارق 11 نقطة عن صاحب المركز الثالث “أهلي جدة”.

في المقابل ينافس “الحزم” على النجاة من الهبوط إلى الدوري السعودي الدرجة الثانية، حيث يقبع في المركز قبل الأخير -المركز 15-، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز 14 “ضمك”، وبفارق نقطتين فقط عن أولى مراكز النجاة من الهبوط التي يتواجد فيها “الفيحاء”.

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الهلال 4-1 الحزم

استاد جامعة الملك سعود (الرياض)

الدوري السعودي (الجولة 28)

انتهت

أهلاً بكم في هذا البث المباشر لمباراة الهلال والحزم في الدوري السعودي

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???? تشكيلة الحزم اليوم: مليك عسله – نايف موسى – عبد الله الشمري – فاجنر أليماو – أحمد الشمراني – أسامة الخلف – عبد العزيز الناشي – لويز مورالها – منصور حمزي – جوناثان كافو – عبد الرحمن اليامي.

???? تشكيلة الهلال اليوم: عبد الله المعيوف – جانج هيونج – ياسر الشهراني – البليهي – محمد البريك – الفرج – كويلار – سالم الدوسري – سيباستيان جيوفينكو – آندريه كاريلو – بافيتيمبي جوميز.

1″ صافرة بداية اللقاء..

5″ ⚽️ جوووووووووول…هدف مُبكر للحزم عن طريق “اليامي” بعد تمريرة من كافو..

13″ ⚽️ جووووووووول…هدف تعادل الهلال بعد عمل فردي أكثر من رائع للجناح السريع “سالم الدوسري” مر من اليمين بمهارة وسرعة عالية ثم توغل داخل المنطقة وسدد بقدمه اليسرى في الزاوية اليسرى الضيقة للحارس مليك عسلة.

36″ أوووووووه..ركلة جزاء لصالح الهلال بعد تدخل قوي من مليك عسله على قدم جيوفينكو داخل منطقة الجزاء .. الحكم يراجع تقنية الفار ويقرر احتساب ركلة الجزاء ..

39″ ⚽️ جووووووووووووول…الهلال يتقدم بالهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها “بافيتيمبي جوميز”، وضع الكرة بباطن القدم اليمنى على اليسار، ومليك عسله ارتمى على اليمين.

“45 صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الهلال بهدفين مقابل هدف واحد.

“45 بداية الشوط الثاني

“53⚽️ جووووووووووووول.. بافيتيمبي جوميز يسجل الهدف الثالث برأسية قوية بعد عرضية رائعة من ياسر الشهراني.

“54 ضرررربة جزااااء للهلال بعد اعاقة على جوميز داخل منطقة الجزاء.

“54⚽️ جووووووووووووول بافيتيمبي جوميز يتولى تنفيذ ضربة الجزاء ويسددها على يمين الحارس الذي ذهب للزاوية العكسية.

“59???? بطاقة صفراء على ياسر الشهراني.

“62???????? تبديلان دفعة واحدة للحزم بخروج كافو ودخول كريم بودا، وخروج عبدالله حايف الشمري ودخول حسن حبيب.

“72???? تبديل للهلال بخروج سيباستيان جيوفينكو ودخول محمد كنو.

“79???? التبديل الثاني للهلال بخروج أندريه كاريلو ودخول عمر خريبين.

“80????تبديل للحزم بخروج عبدالرحمن اليامي ودخول علي مجرشي.

“88???????????? ثلاث تبديلات دفعة واحدة للهلال بخروج سلمان الفرج ودخول محمد الشلهوب.

“88 خروج محمد البريك ودخول مد الله العليان.

“89 خروج جوستافو كويلار ودخول ناصر الدوسري.

“90 صافرة نهاية المباراة بفوز الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

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