أخبار الهلال| قبل موقعة حسم الدوري السعودي.. نجم الهلال يريد “القهوة” من أجل جلب الـ3 نقاط

سيكون اليوم السبت موعدًا محتملًا لحسم نادي الهلال بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في حالة فوزه على ضيفه الحزم ضمن منافسات الجولة 28 من المسابقة.

ويتواجد الهلال في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب الوصافة، وحامل لقب المسابقة.

وحرص مهاجم الهلال، بافتيمبي جوميز، على توجيه رسالة خاصة إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه الحالي، والرئيس السابق لهيئة الرياضة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

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ونشر “أسد” الزعيم صورة يظهر خلالها تركي آل الشيخ وأمامه درع بطولة دوري أبطال آسيا، والذي تُوج به الهلال العام الماضي على حساب أوراوا الياباني.

وعلق بافتيمبي جوميز على الصورة بقوله “صورة جميلة ولكن الليلة أسدك سيجلب لك أيضًا الميدالية التي تمثل قيمة كبيرة لنا جميعًا وهي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان”، وأضاف اللاعب في تغريدة أخرى “هل تطلبون مني تحقيق الـ3 نقاط؟ حسنا ! أعطوني قهوة وسأعطيكم الأهداف!”.

وتبدأ مباراة الهلال مع ضيفه الحزم في تمام الساعة 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويحتل فريق المدرب رازفان لوشيسكو صدارة الدوري السعودي برصيد 63 نقطة، فيما يقبع الحزم في المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة.

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