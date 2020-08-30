الهلال بطلاً للدوري السعودي للمرة الـ 16 في تأريخه 

حسم فريق الهلال لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك قبل نهايته بجولتين بعدما نجح في تحقيق الفوز على ضيفه فريق الحزم برباعية مقابل هدف، ليحقق لقب البطولة السادس عشر في تاريخه، والستين في سجله الشرفي للبطولات.
وبلغ الهلال بهذا الانتصار العريض النقطة السادسة والستين بفارق ست نقاط عن منافسه وغريمه التقليدي النصر الذي نجح بتحقيق فوز صعب على ضيفه فريق الفيحاء بهدفين لهدف وبلغ النقطة الستين.
ولم يجد الهلال صعوبة في تجاوز ضيفه فريق الحزم الذي نجح بتسجيل هدف مبكر عن طريق عبد الرحمن اليامي، ليأتي الرد سريعاً من سالم الدوسري لاعب خط الوسط، فيما حملت الأهداف الثلاثة توقيع الفرنسي غوميز الذي رفع رصيده التهديفي إلى 24 هدفاً وسط منافسة شرسة مع المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي سجل هدفي النصر في مباراة الفيحاء ليرفع رصيده إلى 27 هدفاً.
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