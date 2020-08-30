برشلونة مهتم بخدمات السنغالي "مانيه" ومصير ميسى يتحدد هذا الاسبوع 

أكدت تقارير صحفية اهتمام برشلونة بضم المهاجم الدولي السنغالي ساديو مانيه من ليفربول.
وأضافت التقارير أن المدرب الجديد لبرشلونة رونالد كومان يرغب في ضم مانيه في حال رحيل القائد الأرجنتيني ليونيل ميسي.
وأكدت التقارير أن مانيه لا يرغب في الاستمرار مع ليفربول بطل الدوري الإنكليزي الممتاز كما أن أندية أوروبية عديدة ترغب في الظفر بخدماته على غرار برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.
إلى ذلك، أجمعت تقارير صحفية إسبانية على أن جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي متواجد في برشلونة حاليا.
الصحف الإسبانية ربطت وجود "بيب" في المدينة بصفقة انتقال ليونيل ميسي المحتملة إلى مانشستر سيتي، رغم أن غوارديولا يمتلك منزلا في العاصمة الكاتالونية.
وفي الإطار ذاته قال موقع "بيتيفي" الكاتالوني إن مصير أسطورة برشلونة سيتحدد هذا الأسبوع، وأضاف أن ميسي سيجتمع بغوارديولا وجها لوجه بعد المحادثة الهاتفية التي دارت بينهما قبل أيام.
المصدر: صُحف
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