رياضة | المصري يكشف حقيقة إقالة طارق العشري بعد الخسارة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر المصري يكشف حقيقة إقالة طارق العشري بعد الخسارة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي المصري، الأنباء التي ترددت عن إقالة طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وقال "حلبية" خلال تصريحات مع عمر ربيع ياسين في برنامجه نمبر وان: "لم نقيل طارق العشري، وكذلك استقالة عبد الظاهر السقا لم يتم قبولها حتي الان".

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وتابع رئيس المصري البورسعيدي أن اتحاد الكرة لم يتعامل بالعدل مع النادي المصري، وهو ما منعنا من اللعب بالطريقة التي اعتادنا عليها.

وأتم: "أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني هم أسوء من قادوا الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة التعنت ضد المصري في الفترة الاخيرة".

وأختتم تصريحاته برفضه لقرار الجبلاية بتحويله إلى لجنة الانضباط بسبب هجومه على الاتحاد.