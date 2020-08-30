رياضة | ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك جوميز في شباك الحزم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هاتريك جوميز في شباك الحزم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من اعتلاء صدارة جدول ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك"، في مباراة فريقه أمام الحزم، التي جمعت بينهما اليوم السبت، وانتهت بفوز ساحق للزعيم بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الفوز يكون الهلال قد حسم لقب الدوري السعودي للمرة الـ16 في تاريخه، والخامسة في عهد الاحتراف، حيث يحتل الزعيم الهلالي صدارة جدول ترتيب البطولة برصيد 66 نقطة وبفارق 6 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.

وعلى الجانب الأخر أضاف المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم فريق النصر، هدفين إلى رصيده التهديفي، بعدما قاد فريقه للفوز على الفيحاء، بهدفين مقابل هدف، ليعزز صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي.

وفيما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين:-

1-عبد الرزاق حمد الله "النصر" برصيد 27 هدف

2- بافيتيمبي جوميز "الهلال" برصيد 24 هدف

3- عمر السومة "الأهلي" برصيد 18 هدف

4- يوسف نياكات "الوحدة" برصيد 15 هدف

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5- روماريو ريكاردو دا سيلفا "الاتحاد" برصيد 14 هدف

6- كارلوس ستراندبيرج "الحزم" برصيد 13 هدف

7- كارلوس إدواردو "الهلال" برصيد 12 هدف

8- جوليانو فيكتور دي باولا "النصر" 10 أهداف

9- سعد بقير "أبها" برصيد 10 أهداف

10- أنسيلمو دي مورايس "الوحدة" برصيد 10 أهداف

11- ايميليو زيلايا "ضمك" برصيد 10 أهداف

12- كاروليس اندريا ماستينور "العدالة" برصيد 10 أهداف

13- يوسف الجبلي "الفيصلي" برصيد 9 أهداف