رياضة | طه اسماعيل: فايلر تدارك أخطاء الشوط الأول أمام المصري.. والأهلي لم يكن في أفضل أحواله

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر طه اسماعيل: فايلر تدارك أخطاء الشوط الأول أمام المصري.. والأهلي لم يكن في أفضل أحواله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدي طه إسماعيل لاعب الأهلي السابق رضاه علي الأداء الذي قدمه الأهلي أمام المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري المصري لكرة القجم.

وفاز الأهلي علي نظيره المصري البورسعيدي بنتيجه هدفين دون رد في مسابقة الدوري الممتاز.

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وقال إسماعيل عبر قناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي أحمد شوبير:" المصري يمر بأزمة ويجب معالجتها، والأهلي لم يكن في أحسن حالاته، ومروان محسن قدم مستوي رائع".

وأضاف :" ظهرت الأنانية في شوط المباراة الثاني، لكن في وقت الأهلي فائز بهدفين، والفريق كان منظم، ونصيحتي للاعبين إذا كنت مسيطر علي اللقاء بنسبة مئه في المئة، يجب تجنب الأنانية، واللاعب الوحيد المسموح له أن يصبح أناني في بعض الأحيان هو المهاجم".

وأنهي تصريحاته :"فايلر تدراك أخطاؤه في الشوط الأول ومدي خطورة اللعب برأسين حربة وسعيد بالأداء الذي قدمه لاعبي الأهلي اليوم".