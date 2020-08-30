رياضة | الأهلي راحة 48 ساعة بعد عبور المصري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي راحة 48 ساعة بعد عبور المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بعد الفوز على المصري، اليوم، بهدفين دون رد.

ويستأنف الأهلي تدريباته الثلاثاء القادم، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الجمعة المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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وحقق الأهلي فوزًا هامًا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل ثنائية الأهلي كلا من أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة.

وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٦٢ ليواصل التحليق منفردًا في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.