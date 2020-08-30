رياضة | الكشف عن التفاصيل المالية فى عقد صبحى مع بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الكشف عن التفاصيل المالية فى عقد صبحى مع بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب جماهير وعشاق الدوري المصري، موعد الإعلان الرسمي عن إنتقال رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي، إلى نادي بيراميدز، بعد رفضه البقاء مع الأهلي.

التفاصيل المالية في عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

حصل رمضان صبحى، لاعب هيدرسفيلد والمنتقل حديثا إلى صفوف بيراميدز، على 50 مليون جنيه من إدارة فريق بيراميدز وهي قيمة مقدم تعاقده مع النادي السماوي.

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن إدارة بيراميدز اتفقت مع جناح هيدرسفيلد الإنجليزى، على التوقيع لمدة 3 سنوات مقابل الحصول على 100 مليون جنيه.

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وأضافت: "سيكون هناك شرط جزائى فى عقد رمضان صبحي يسمح له بالانتقال للعب فى أوروبا فقط خلال السنوات المقبلة، بشرط دفع 50 مليون جنيه لإدارة فريق بيراميدز".

وأوضحت أن جهاز الكرة فى بيراميدز يضع آمالا كبيرة على رمضان صبحى من أجل قيادة الفريق للمنافسة على لقب الدورى فى الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن رمضان صبحي قد رفض الحصول على 17 مليون جنيه من نادى الأهلى فى الموسم الواحد، للموافقة على البقاء ضمن صفوف الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء.