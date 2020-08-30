رياضة | الشيخ: لدينا أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشيخ: لدينا أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب المصري بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وقال الشيخ أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في مسيرته الناجحة لحسم لقب الدوري مبكرًا وقبل نهايته، مع التركيز بشكل جيد في التحديات المقبلة.

وأكد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإيجاد الحلول المناسبة لاختراق دفاعات المنافسين، وتبقى مسألة إهدار الفرص توفيقًا من الله.

واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد أن الأهلي لديه أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لحسم اللقب والاستعداد بشكل جيد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.