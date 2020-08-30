رياضة | الشيخ: لدينا أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الشيخ: لدينا أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق مساء اليوم على حساب المصري بهدفين دون رد، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.
وقال الشيخ أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا في مسيرته الناجحة لحسم لقب الدوري مبكرًا وقبل نهايته، مع التركيز بشكل جيد في التحديات المقبلة.
وأكد أن اللاعبين في قمة تركيزهم لتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وإيجاد الحلول المناسبة لاختراق دفاعات المنافسين، وتبقى مسألة إهدار الفرص توفيقًا من الله.
واختتم الشيخ حديثه بالتأكيد أن الأهلي لديه أهداف محددة في المباريات المتبقية من بطولة الدوري، لحسم اللقب والاستعداد بشكل جيد لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.