رياضة | محمود عاشور حكمًا لمواجهة الزمالك وإنبي بالدوري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود عاشور حكمًا لمواجهة الزمالك وإنبي بالدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز. وادي دجلة x إف سي مصر: محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما وابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد. الجونة x المقاولون العرب: Advertisements سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد. سموحة x طنطا: محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد. الزمالك x إنبي: محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

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