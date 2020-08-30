رياضة | عبد الحفيظ: عبور المصري خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: عبور المصري خطوة مهمة في مشوار الحفاظ على اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب المصري بهدفين دون رد، مساء اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري.

وقال عبد الحفيظ أن فوز اليوم على حساب المصري محطة مهمة في مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

وشدد على ثقة الجهاز الفني في العناصر الموجودة بالفريق في الفترة الحالية، وقدرتهم على تعويض الغيابات، وأن ما يحدث في الفترة الحالية أمر طبيعي، والأهم هو حصد النقاط.

وأتم تصريحاته موضحًا أن الفريق يستعد لمواجهة وادي دجلة ومن بعده لقاء حرس الحدود في الدوري، مشددًا على ضرورة حصد كل النقاط في الجولتين المقبلتين بالدوري، ودخول مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري الأبطال بصفوف مكتملة ومعنويات مرتفعة.