رياضة | طارق العشري يُشيد بلاعبي المصري رغم الخسارة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر طارق العشري يُشيد بلاعبي المصري رغم الخسارة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي بلاعبي فريقه، عقب خسارة فريقه أمامه مساء اليوم بهدفين دون رد في الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وقال العشري في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"الأهلي يمتلك كتيبة من اللاعبين ولكن نحن لا نمتلك شيء "مافيش"".

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وأضاف :"قمنا بعمل مسحة طبية للفريق أمس وأظهرت إصابة ٥ لاعبين من الفريق بفيروس كورونا والنتيجة إيجابية".

وأشار :"صباح اليوم قمنا بعمل مسحة طبية أخرى لهم وظهرت نتيجتها سلبية".

وأكمل :"نحن في حالة صعبة للغاية ولا أحد يفهم شيء وربنا يستر".