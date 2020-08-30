رياضة | 3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر 3 أسباب تجعل صفقة انتقال ميسي إلى مانشستر سيتي في مهب الريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن صفقة إنتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة إلى مانشستر سيتي الإنجليزي قد تواجه صعوبات كبيرة الفترة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن النادي الإنجليزي سوف يواجه ثلاث مشكلات من أجل إتمام التعاقد مع ميسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت الصحيفة أن ميسي لدية رغبة كبيرة في الانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي، خاصة بعد التواصل مع بيب غوارديولا المدير الفني للفريق، لكن رغبة ميسي لن تكفي وحدها الا بموافقة نادي برشلونة.

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واكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي سوف يواجه صعوبة كبيره في توفير راتب النجم الأرجنتيني، الذي سوف يربك تمامًا كتلة رواتب الفريق، لذا يجب أن يفسح المجال للبعض من لاعبيه أصحاب الرواتب الكبرى ليتمكنوا من تلبية مطالب ميسي.

فيها تتمثل المشكله الثانية هي اللجوء والمثول المحاكم، حيث أن النادي يخشي التوقيع مع ميسي من طرف واحد، حيث لم يثبت حتي الآن صحه البند الذي يسمح لميسي بمغادرة برشلونة بشكل مجاني، وهو ما يجرب النادي الإنجليزي في تلك الحالة مجبر على دفع 700 مليون يورو وهو امر مستحيل تمامًا.

وتتمثل المشكلة الأخيرة في مغلطات اللعب المالي النظيف التي لن تسمح للسيتي بالتعاقد مع ميسي، سوي بطريقة المقايضة وهو ما يرفضه تمامًا جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني.

يذكر أن برشلونة قد رفض عرض بقيمة 100 مليون يورو بالإضافة إلى خدمات برنالدو سيلفا، وإريك غارسيا، وجابريال خيسوس، من أجل التعاقد مع ميسي.