رياضة | بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بعد ضم طاهر.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم المقاولون العرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى مسئولو النادي الأهلي اهتمامهم بالحصول على خدمات محمد مجلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقدم مجلي مستويات مميزة خلال الموسم الحالي، خاصة في لقاء الزمالك الأخير، الذي فاز به المقاولون العرب بثنائية مقابل هدف، وبرز مجلي فيه ليلفت الأنظار.

يشار إلى أن مجلي صاحب الـ24 عام، 19 مباراة خلال الموسم الحالي، مع فريق المقاولون العرب، وصنع هدف وحيد.

وكان محمد مجلي انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، في صيف 2018 قادما من صفوف بني سويف.