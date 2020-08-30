رياضة | الأهلي يتخطى عقبة المصري بثنائية نظيفة في ليلة عودة "صالح جمعة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 30 أغسطس 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر الأهلي يتخطى عقبة المصري بثنائية نظيفة في ليلة عودة "صالح جمعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حقق الأهلي فوزًا هامًا على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، وذلك في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.
وسجل ثنائية الأهلي كلا من أليو بادجي وحمدي فتحي في الشوط الثاني من المباراة.
الشوط الأول
بدأ الفريق الأحمر المباراة مهاجمًا، وفي الدقيقة ٣ حصل الأهلي على ركلة ركنية نفذها علي معلول ليقابلها مروان محسن برأسه وتمر بجوار القائم الأيمن لمرمى المصري في أول المحاولات الهجومية لأصحاب القميص الأحمر.
ومرر رامي ربيعة في الدقيقة ٦ تمريرة طولية وصلت لمروان محسن داخل منطقة جزاء الفريق البورسعيدي لكن إسلام أبو سليمة مدافع المصري أبعد الكرة وحولها لركلة ركنية في محاولة أخرى للفريق الأحمر.
وحصل أحمد ياسر مهاجم المصري على البطاقة الصفراء الأولى في الدقيقة ١٠ بعد اعتراضه على أمين عمر حكم المباراة لعدم احتسابه ركلة حرة لصالح زميله أوستن أموتو.
واحتسب حكم المباراة ركلة حرة مباشرة لصالح مروان محسن نفذها على معلول في الدقيقة ١٥ على رأس أليو بادجي الذي وضعها لكن رأسيته ارتطمت بدفاع المصري وتحولت لركلة ركنية في هجمة أخرى للفريق الأحمر.
وفي الدقيقة ٢١ لغى أمين عمر حكم المباراة هدف للأهلي بعدما احتسب ركلة حرة مباشرة لصالح حسام عياد حارس مرمى المصري بعد تداخل من أليو بادجي.
وفي الدقيقة ٢٥ تلقى السنغالي أليو بادجي تمريرة رأسية من مروان محسن ليسددها داخل الشباك محرزًا الهدف الأول لكن بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد VAR لغاه حكم اللقاء أمين عمر لوجود مروان محسن في موقف التسلل.
واضطر عمرو السولية لاعب وسط الأهلي لمغادرة ملعب المباراة في الدقيقة ٣٨ متأثرًا بالإصابة في العضلة الأمامية ليحل زميله محمد مجدي أفشة بديلا له.
وأشهر حكم المباراة أمين عمر البطاقة الصفراء الثانية في وجه أحمد ياسر في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع ليكمل الفريق البورسعيدي المباراة بـ١٠ لاعبين وينتهي الشوط الأول على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.
الشوط الثاني
ومع بداية الشوط الثاني أجرى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ثاني تغييراته بإشراك وليد سليمان بدلا من جونيور أجاي البعيد عن مستواه.
ومرر محمد هاني تمريرة عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء قابلها السنغالي أليو بادجي بقدمه داخل الشباك مسجلا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة ٤٦.
بعد الهدف استمر ضغط الأهلي وسدد محمد مجدي أفشة تسديدة قوية في الدقيقة ٥٢ لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لحسام عياد حارس مرمى الفريق البورسعيدي.
وفي الدقيقة ٥٥ أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني للأهلي في المباراة بعدما تلقى تمريرة رأسية من أليو بادجي.
ومع حلول الدقيقة ٦١ تسلم وليد سليمان الكرة داخل منطقة جزاء المصري منفردا بحارس المصري لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن لحارس المصري.
وأخرج فايلر علي معلول ودفع بمحمود وحيد بديلا له، لينقذ حسام عياد حارس مرمى المصري البورسعيدي أكثر من كرة خطيرة.
وفي الدقيقة ٨٤ قرر فايلر الدفع بالثنائي عربي بدر وصالح جمعة ومنحهم فرصة المشاركة بدلا من أحمد الشيخ ومروان محسن.
ووصلت الكرة في الدقيقة ٨٨ إلى صالح جمعة داخل منطقة الجزاء ليسددها لكنها مرت بعيدة عن مرمى المصري.
واحتسب حكم المباراة أمين عمر ٤ دقائق كوقت بدل من الضائع لكنه لم يشهد أي تغيير على واقع النتيجة، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين دون رد.
وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده للنقطة ٦٢ ليواصل التحليق منفردًا في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما توقف رصيد المصري البورسعيدي عند ٢١ نقطة في المركز الخامس عشر.