الامارات | الجزيرة يواجه الإمارات ودياً اليوم على ملعب جبل علي

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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يواجه الإمارات ودياً اليوم على ملعب جبل علي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف فريق الإمارات ضيفه الجزيرة، الساعة السادسة مساء اليوم، على ملعب جبل علي في دبي، وذلك في المباراة الودية التي ستقام ضمن استعدادات الجزيرة لدوري الخليج العربي، وفريق الإمارات لخوض منافسات دوري الدرجة الاولى.
وقال عضو شركة كرة القدم بنادي الإمارات، ومشرف الفريق الأول، خليل الطويل، لـ«الإمارات اليوم»، إن «المباراة تكتسي أهمية كبيرة، كونها تجربة فنية تأتي أمام فريق قوي، يضم في صفوفه لاعبين مميزين، ويتطلع المدرب، من خلال الودية الثانية، لأن يضع ملامح التشكيلة التي سيبدأ بها المباريات الرسمية».
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