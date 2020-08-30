الامارات | 4 إصابات «كورونا» تؤجّل تدريبات روما

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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 إصابات «كورونا» تؤجّل تدريبات روما والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجأ نادي روما الإيطالي لكرة القدم الحصة التدريبية الأولى استعداداً للموسم الجديد، وكانت مقررة أول من أمس، بعد إصابة أربعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت الصحافة المحلية. وبعد أن أعلن حارس المرمى البديل، أنتونيو ميرانتي، إصابته الأسبوع الفائت، كشف المهاجم الإسباني، كارليس بيريز، أيضاً عن إصابته الخميس.
كما أعلن الظهير الأيسر، البرازيلي برونو بيريش، أول من أمس، عبر حسابه على «إنستغرام» أن «فحصه للأسف إيجابي» بـ«كوفيد-19»، مشيراً إلى أنه لا يعاني أي عوارض.
وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» وقناة «سكاي سبورت»، إلى أن اللاعب الرابع المصاب هو الهولندي جاستن كلويفرت، بعد أن عاد من العطلة في بلاده ومن جزيرة ايبيزا الإسبانية السياحية.
وأعلن عدد من الأندية الأخرى عن حالات إيجابية بعد عودة اللاعبين والمدربين من العطلة.
إذ كشف بولونيا إصابة مدربه الصربي، سينيسا ميهايلوفيتش، بالفيروس هو يتعالج من سرطان الدم منذ العام الفائت ويخضع للعزل المنزلي.
وأعلن كالياري عن إصابة الكرواتي فيليب براداريتش، ولوكا كيبيتيلي، وألبرتو تشيري والبلغاري كيريل ديسبودوف بالفيروس.
فيما كشف ساسوولو عن إصابة مهاجمه العاجي جيريمي بوغا، ونابولي عن إصابة مهاجمه أندريا بيتانيا، فيما لم يكشف تورينو عن اسمي لاعبَين مصابين في صفوفه.
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