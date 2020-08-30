الامارات | «نايكي فلايت».. كرة الموسم الجديد 2020-2021

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شكرا لقرائتكم خبر عن «نايكي فلايت».. كرة الموسم الجديد 2020-2021 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد مسابقات رابطة المحترفين الإماراتية لموسم 2020-2021 استخدام كرة (نايكي فلايت) الجديدة، التي تم تصنيعها بعد ثماني سنوات من البحوث المستمرة في مختبرات نايكي حول ديناميكية تحليق الكرة، وشارك في اختبارها 800 رياضي قاموا بتجربة 68 نموذجاً مختلفاً.
وقالت الرابطة في بيان صحافي أمس، إن الكرة تتكون من أربعة أسطح متصلة، بدلاً من 12، مما يقلل عدد نقاط الالتقاء ويسهل تسديد الكرة من أي جهة، وتضمن الأداء نفسه في الأجواء الممطرة والجافة مع تقنية ACC.
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