الامارات | نخبة الخيول العربية تتسابق على لقب كأس زايد في بولندا اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة الخيول العربية تتسابق على لقب كأس زايد في بولندا اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار سلوسفيش في العاصمة البولندية وارسو، عصر اليوم، فعاليات جائزة كأس زايد، فيما يستضيف مضمار رويا الفرنسي جولة جديدة من كأس الوثبة، وتقام هذه السباقات تحت مظلة النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويأتي تنظيم هذه السباقات تشجيعاً ودعماً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، للترويج للخيول العربية الأصيلة والتراث العريق لدولة الإمارات.

ويتصدر المشهد في مضمار سلوسفيش سباق الفئة الثالثة لمسافة 2600 متر، بمشاركة تسعة من الخيول العربية المولودة في بولندا، وأخرى قادمة من أنحاء أوروبا.

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وخصصت كأس زايد للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، والمرشحون المفضلون للفوز بالسباق هم: «شدوان الخالدية» بقيادة شتيبان مازور، و«دراجون» بقيادة أي ريزنكوف، و«ايمن» بقيادة أس فاسيوتوف.

وتستقطب جولة كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1600 متر 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، تتنافس على جوائز كبيرة للسباق، وسيكون الصراع متكافئاً في الحدث بين الخيول نسبة لعدم مشاركاتها كثيراً في السباقات.

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