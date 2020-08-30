شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين لجنة مكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت، أمس بدبي، اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات، مذكرة تفاهم، بحضور الشيخ فيصل بن حميد القاسمي، رئيس الاتحاد العربي، والدكتورة ريمة الحوسني، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات. وقالت الدكتورة ريمة الحوسني، في تصريح صحافي، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين اللجنة واتحاد رياضي، ومن شأنها أن تسهم في فتح الطريق أمام الاتحادات الأخرى، للاستفادة من الجوانب التخصصية للجنة في مكافحة المنشطات. وأضافت: الاتفاقية تدعم التعاون المشترك، وسبل التدريب والتثقيف والتعليم المستمر للرياضيين والكوادر الفنية، حول مكافحة المنشطات. وتابعت: سيتم الإعداد، قريباً، للقاء شامل مع الاتحادات الرياضية واللجنة، لبدء مرحلة جديدة من التطور. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مذكرة تفاهم بين لجنة مكافحة المنشطات والاتحاد العربي للدراجات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.