الامارات | الشارقة يتعاقد مع البرازيلي جوناثاس

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يتعاقد مع البرازيلي جوناثاس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة أمس على صفحته الرسمية عبر «توتير» تعاقده مع المهاجم البرازيلي جوناثاس كريستيان، والذي يبلغ من العمر 31 سنة. وكشف النادي عن أن التعاقد تم مع اللاعب البرازيلي لموسمين.

في جانب آخر، أكدت شركة الكرة بالنادي أن الفريق الأول سيخوض مباراتين وديتين أمام النصر غداً على استاد آل مكتوم في دبي، وأمام فريق الإمارات الخميس المقبل على استاد خالد بن محمد في الشارقة، وذلك في إطار استعداده لمنافسات الموسم الجديد. يُذكر أن الشارقة احتل المركز الأخير في ترتيب الدورة الرباعية، التي اختتمت أول من أمس، بعد التعادل في المباراة الأخيرة مع خورفكان، كما تعادل سابقاً مع كلباء، وخسر من عجمان.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشارق، علي سالم المدفع: «هدفنا كان إشراك أغلب الأندية الموجودة في محيطنا للوقوف على المستوى الفني للاعبين ووضعهم في أجواء المباريات والتلاحم الرياضي بعيداً عن تدريبات الصالات المغلقة، وقد حصلنا على موافقة كلباء وعجمان وخورفكان، فكانت مشاركتها مساعدة للخروج بأكبر الفوائد».

وتابع: «لن نكتفي بهذه المشاركة ولدينا برنامج من المباريات الودية سيخوضها الفريق لخلق انسجام أكبر بين اللاعبين».

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من جانبه، قال مدير البطولة، بدر أحمد: «البطولة كانت فرصة للوقوف على مستوى فريقنا ولعب مباريات قوية مع أندية دوري الخليج العربي، كما أنها فرصة لنا وللفرق المشاركة للوقوف عملياً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكول الخاص بجائحة كورونا».

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