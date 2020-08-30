الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - «إيميل»

لجأت إدارة لعبة جماعية، بأحد الأندية، إلى إنهاء خدمات مدرب وطني، عبر الاكتفاء بإرسال «إيميل» رسمي له، دون الجلوس معه، وذلك بعد أن طالب - منذ توليه تدريب الفريق الأول للسلة - بالامتيازات ذاتها، التي كان يحصل عليها سابقه الأجنبي.

بدلاء

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استغرب متابع لأحد أندية المحترفين عدم استفادة مدرب الفريق من المباريات الودية، التي خاضها في الدورة الرباعية بالثبات على التشكيلة، وعدم إشراك البدلاء، للوقوف على جاهزية اللاعبين، خصوصاً أن الموسم الجديد على الأبواب.

ميزانية

يسعى النادي الكبير بدوري الخليج العربي لإدارة ميزانيته المالية بشكل جيد، كونه يمر، حالياً، بفترة صعبة، بعدما قام، أخيراً، بعقد صفقات بمبالغ مالية كبيرة، فضلاً عن سداد مبلغ مالي كبير لمدرب أجنبي.

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