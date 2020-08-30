الامارات | الدوري الأميركي لكرة القدم يعاود نشاطه

شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الأميركي لكرة القدم يعاود نشاطه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاود الدوري الأميركي لكرة القدم نشاطه، أول من أمس، بعد توقف ليوم واحد احتجاجاً على إطلاق الشرطة الأميركية النار على رجل أسود غير مسلح، ما أدى إلى تعليق المنافسات بمختلف الاتحادات الرياضية في الولايات المتحدة، حيث فاز تورونتو على مونتريال ايمباكت، فيما بقي تركيز اللاعبين منصباً على المسائل الاجتماعية.

وأقيمت المباراة الأولى بين مونتريال، الذي يشرف عليه الفرنسي تييري هنري و(تورونتو إف سي)، حيث كان هدف الإسباني بوزويلو من ركلة جزاء كافياً لمنح الأخير الفوز. وقال المدافع الفرنسي، لايمباكت كاماشو، إن العديد من لاعبي فريقه، الذين لم يكن لديهم مباراة مقررة منتصف الأسبوع، لم يرغبوا في خوض اللقاء تضامناً مع اللاعبين الذين اتخذوا مواقف ضد العنصرية.

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