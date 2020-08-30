شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ: الأهلي يسعى لحسم الدوري مبكرًا.. وسوء التوفيق سبب ‏خسارة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة بالنادي الأهلى، أن الفريق يركز على مواصلة الانتصارات وجمع النقاط لحسم مسابقة الدوري في أقرب فترة ممكنة.

وفاز الأهلي على المصري بهدفين نظيفين بمنافسات الجولة 23 لمسابقة الدوري المصري الممتاز، اليوم السبت.

وأضاف الشيخ في تصريحات لقناة الأهلي: «الفريق بدأ يستعيد مستواه رويداً رويداً والأهم أن نحقق الفوز في كل المباريات في أي مستوى».

وأنهى تصريحاته مؤكداً أن سوء التوفيق هو السبب في خسارة الأهلي لقاء القمة أمام الزمالك، مشيراً إلى أن الأهلي لو كان سجل في الفرص التي اتيحت له في المباراة لكان الأمر تغير.