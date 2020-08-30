شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكماً لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة مباراة الغد بين الزمالك وإنبى في الأسبوع الـ23 بالدوري المصري الممتاز إلى الحكم محمود عاشور.
ويلتقي الزمالك مع إنبي في الثامنة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.
وكان الزمالك قد خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل إنبي مع أسوان.
ويعاون عاشور كل من تحسين السادات وهاني عبدالفتاح، ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو، ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
98,062
-
تعافي
69,612
-
وفيات
5,342
كانت هذه تفاصيل خبر محمود عاشور حكماً لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.