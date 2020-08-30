شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور حكماً لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسندت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إدارة مباراة الغد بين الزمالك وإنبى في الأسبوع الـ23 بالدوري المصري الممتاز إلى الحكم محمود عاشور.

ويلتقي الزمالك مع إنبي في الثامنة والنصف مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى تقام باستاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك قد خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل إنبي مع أسوان.

ويعاون عاشور كل من تحسين السادات وهاني عبدالفتاح، ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا، ومحمد سلامة حكم فيديو، ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.