شكرا لقرائتكم خبر عن «حرمونا من 5 لاعبين أمام الأهلي».. حلبية: المصري سيشكو اللجنة ‏الخماسية للفيفا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عدنان حلبية، عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، بسبب تعنت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري ضد النادي في الفترة الأخيرة.

وأضاف حلبية خلال تصريحات لقناة النهار: «المصري يمتلك كافة المستندات التي تثبت صحة موقفه بشأن إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وعدم تأجيل مباريات للفريق».

وواصل عضو المصري: «الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظورف الحالية لا تساعد أي فريق في العالم على خوض مبارياته، حرمنا من أهم 5 لاعبين لنا في الفريق خلال مواجهة الأهلي بداعي إصابتهم بفيروس كورونا، وهذا أمر صحيح».

وأتم حديثه مؤكداً أن الإدارة بصدد عقد اجتماع عاجل خلال الساعات المقبلة لاتخاذ قرارات مصيرية.