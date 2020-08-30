شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر: من يريد الفوز باستمرار فليذهب للعب «بلاي ستيشن»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق رينيه فايلر، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على عدم تقبل جماهير النادي تراجع الأداء في الفترة الأخيرة وخسارة القمة أمام الزمالك.

وفاز الأهلي على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء اليوم السبت، على ملعب برج العرب ضمن حسابات الأسبوع الـ 23 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال السويسري خلال المؤتمر الصحفي: «لابد أن نتقبل الجماهير أداء الفريق والنتائج، أكرر لا يوجد فريق يحقق الانتصارات بشكل مستمر ومن يريد ذلك عليه الذهاب للعب البلاي ستيشن».

وواصل: «إذا أراد البعض الفوز في كل مباراة بثلاثية نظيفة مع أداء مميز فلنجلس في منازلنا أفضل».

وعن صالح جمعة قال: «لازال لديه الكثير خاصةً في النواحي البدنية كي يحصل على عدد دقائق أكبر في المباريات المقبلة للأهلي».

وعن الأسباب التي أدت إلى انخفاض مستوى أجايي قال: «تراجع أداء جونيور أجايي طبيعي، هو لاعب هام بالطبع ولكن من الممكن أن يكون متأثراً لغيابه عن أسرته في الفترة الأخيرة».

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