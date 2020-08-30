شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقرر الرحيل عن الزمالك.. وشرط وحيد للموافقة على احترافه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الرحيل عن صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصطفى للمقربين له بأنه استقر على خوض تجربة جديدة بالاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية، عن طريق إدارة نادي الزمالك.

وأضاف بأن هناك اتفاق بينه وبين أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالرحيل إلى أوروبا بنهاية الموسم الجاري، في حال الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتلقى اللاعب أكثر من عرض رسمي وشفهي خلال الفترة الماضية، من أندية تركية واسكتلندية وهولندية، في الوقت الذي أكد فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على موافقته برحيل مصطفى بعد التتويج بالبطولة الأفريقية.