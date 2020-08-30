شكرا لقرائتكم عادل مصطفى: صالح جمعة أكثر لاعب خد فرص بالأهلى والكرة في ملعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل مصطفى نجم الأهلى السابق، أن صالح جمعة أكثر لاعب في الأهلى حصل على فرص، بعد نزوله اليوم أمام المصرى في المباراة التي أقيمت بينهما في برج العرب.

وقال عادل مصطفى في تصريحات لقناة الأهلى: "إن صالح جمعة أكثر لاعب أخد فرص في النادى الأهلى، واعتقد أنى دى أخر فرصة له في النادى ويجب أمن يستمر في الالتزام ويشتغل على نفسه لاستعادة مستواه".

وأضاف عادل مصطفى: من وجهة نظرى أن الحل مع صالح جمعة هو إجهاده بكثرة المباريات اللى تخليه ميعرفش يفكر إلا في المباريات، وصالح أحسن لاعب ممكن يلعب في مركز 8 في الملعب لأنه مركزه الأساسى، وهو ديفندر بمواصفات صانع الألعاب وكان بيلعبها معايا في إنبى، ولما خد الفرصة كصانع ألعاب أجاد بامتياز بها فالكرة حاليا في ملعبه لمواصلة الالتزام والاستمرار في اللعب".

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نجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.