شكرا لقرائتكم سعيد: الأهلى تجاوز هزيمة القمة وبادجى متميز ولازم أحمد فتحى فى أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد نجم المنتخب الوطنى السابق، أن الأهلى تغلب سريعا على توابع هزيمة مباراة القمة أمام الزمالك بالثلاثية، بعد الانتصار على الجونة والمصرى.

وقال إبراهيم سعيد فى تصريحات تليفزيونية، إن الفرحة الزائدة لفريق الزمالك عقب الفوز على الأهلى فى مباراة الديربى كانت سبب الخسارة أمام المقاولون، وأن الفرق واضح وكبير بين الفريقين فى التعامل بعد المباريات، الأهلى له استراتيجية بالتعامل عقب الهزيمة وظهر أمام الجونة والمصرى عكس الزمالك الثقة الزائدة أثرت بالسلب على أداء الفريق.

وأضاف نجم الأهلى والزمالك السابق: مستغرب تماما من إصرار رينيه فايلر على الاعتماد على مروان محسن مهاجم الفريق فى التشكيلة الأساسية.

وأوضح إبراهيم سعيد: أن بادجى يسير على الطريق الصحيح فى الفترة الاخيرة لقيادة هجوم الأهلى وظهر بأداء مميز.

Advertisements

وتابع إبراهيم سعيد: لابد من مهاجمى الأهلى أن يكونوا أكثر شراسة أمام مرمى فريق الخصم لأنك تلعب فى أفضل أندية أفريقيا ودائما على مدار تاريخ القلعة الحمراء التميز فى تواجد مهاجمين من طراز خاص.

وطالب إبراهيم سعيد، فايلر بالاعتماد على أحمد فتحى فى مركز الظهير الايمن للفوز ببطولة أفريقيا، قائلا: أحمد فتحى لديه خبرات كبيرة وبإمكانه مساعدة الفريق فى التتويج ببطولة افريقيا فى حال مشاركته أساسياً خلال الفترة القادمة.

وتابع: تواجد فتحى أفضل بكثير من محمد هانى فى المباريات الأفريقية بسبب خبراته الكبيرة سواء مع الأهلى أو المنتخب المصري.

ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.