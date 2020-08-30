معروف حكما لمباراة سموحة وطنطا..وحمزة للجونة والمقاولون

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جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباريات غد الأحد التي تقام ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري الممتاز على النحو التالى: وادي دجلة x اف سي مصر: محمود ناجي ويعاونه ممدوح مصطفى وأحمد بكر ومعهم عمرو عبد الفتاح حكما وابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحسني سلطان حكم فيديو مساعد. الجونة x المقاولون العرب: Advertisements سعيد حمزة ويعاونه مصطفى عطية وأحمد الكيال ومعهم هشام أشرف حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وأحمد حامد فهيم حكم فيديو مساعد. سموحة x طنطا: محمد معروف ويعاونه أحمد عطية ومحمد عزازي ومعهم أحمد حسونة حكما رابعا وحسام عزب حكم فيديو ومحمد القلاوي حكم فيديو مساعد. الزمالك x إنبي: محمود عاشور ويعاونه تحسين السادات وهاني عبد الفتاح ومعهم صبري إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة حكم فيديو ومبروك نبيل حكم فيديو مساعد.

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