شكرا لقرائتكم المصري ضد الأهلي.. طه إسماعيل: رينيه فايلر خاطر باللعب بطريقة 4-4-2 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طه إسماعيل نجم النادي الأهلي السابق أن اقدام رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء على اللعب بطريقة 4-4-2 هو مخاطرة كبيرة لعدة أسباب.

أضاف طه إسماعيل خلال الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي أن طريقة 4-4-2 تفتحت مساحة كبيرة في وسط الملعب أمام المنافسين بالرغم من مميزات تواجد رأسي حربة في المنطقة الأمامية.

تابع طه إسماعيل أن تواجد صانع ألعاب مثل محمد مجدي قفشه في الشوط الثاني فرق كثيراً مع القلعة الحمراء خاصة وان الكرة باتت تنتقل بسهولة بعد تغيير طريقة اللعب.

وشدد طه إسماعيل ان طريقة لعب 4-3-1-2 كانت الأفضل للتطبيق خلال فعاليات الشوط الأول لتنفيذ الكرات العرضية التي يتطلبها الفريق للاستفادة من قدرات المهاجمين.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن ثنائي الهجوم أليو بادجي ومروان مسن قدما مباراة جيدة وفقا للمعطيات التي أتيحت أمامهم.

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المصري ضد الأهلي



ونجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.