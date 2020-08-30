شكرا لقرائتكم طعيمة: جيرالدو لا يستحق اللعب للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عادل طعيمة نجم الأهلي السابق، أن الانجولي جيرالدو لاعب النادي الأهلي، لا يستحق ارتداء القميص الأحمر والدفاع عن ألوان النادي، مشيرًا إلي أن اي لاعب صاعد من قطاع الناشئين أفصل منه كثيرًا.

وأوضح طعيمة، أن النيجيري جونيور اجايي يمر بمرحلة انعدام وزن منذ عودة الفريق للمباريات بعد أزمة كورونا، مشددًا أن اللاعب النيجيري لم يقدم مستواه المعهود خلال المباريات الماضية.

وأكد نجم الاهلى السابق، ان الاهلى سيفتقد لخبرات الرباعي أحمد فتحي وحسام عاشور وشريف إكرامي ورمضان صبحي، قائلا: "مفيش عقل يقول أن الأهلي يفقد عاشور وفتحي واكرامي ورمضان في موسم واحد".

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وتابع: "مع الظروف المختلفة لرحيل كل من الرباعي، الا ان الأهلي سيتأثر بلا شك برحيلهم".

واختتم كلامه موضحًا أن كباتن الاهلى لا يجب الاستغناء عنهم بهذه السهولة"

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.