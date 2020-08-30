شكرا لقرائتكم طارق يحيي: بطولة الدوري مشبوهة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وصف طارق يحيي رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك، مسابقة الدوري الحالية، بالبطولة المشبوهة، في ظل الاصرار علي استكماله بغض النظر عن عدد الاصابات بفيروس كوورنا بين الأندية.

وقال يحيي في تصريحات تليفزيونية: "نستكمل بطولة الدوري، ونخوض المباريات المقبلة، كاستعداد لمواجهتي الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا".

وأكد يحيي أن الزمالك يعد الأوفر حظًا بين المنافسين في الفوز بدوري الأبطال، في ظل الحالة الفنية المميزة لأغلب اللاعبين.

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وعبر رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن سعادته بظهور عدد من اللاعبين الناشئين بمستوي متميز عقب مشاركتهم مع الفريق الأول خلال الفترة الأخيرة، قائلا: "نستكمل عمل المدربين السابقين في القطاع، ونجحنا في تصعيد 7 لاعبين الي الفريق الأول، ونسعي لتحيق الاكتفاء الذاتي من اللاعبين وعدم التعاقد مع صفقات جديدة".

ووجه يحيي الشكر لجميع المدربين الذين تعاقبوا علي قطاع ناشئين النادي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل الزمالك.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.