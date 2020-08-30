المصري: لن نقيل طارق العشري.. واتحاد الكرة بيتهرب مننا

جدة - عمرو شويل نفي عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، الانباء التي ترددت عن اقالة طارق العشري المدير الفني لفريق الكرة، عقب الهزيمة أمام النادي الأهلي بهدفين دون رد.

وقال حلبية خلال تصريحات تليفزيونية: "لم نقيل طارق العشري، وكذلك استقالة عبدج الظاهر الساق لم يتم قبولها حتي الان".

وأكد حلبية ان اتحاد الكرة لم يتعامل بالعدل مع النادي المصري، وهو ما يمنعنا من لعب بالطريقة التي اعتادنا عليها.

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وتابع عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن تهرب أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من الرد علي اتصالات اعضاء المجلس بسبب زجود عدد كبير من اللاعبين مصابين بفيروس كورونا، قائلا: "الجبلاية تتعنت بشكل واضح ضد مجلس المصري، والظورف الحالية لا تساعد اي فريق في العالم علي خوض مبارياته".

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.