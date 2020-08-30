شكرا لقرائتكم محمد الخولي: المصري يتعرض لمؤامرة والأهلى لا يحتاج لمجاملة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن النادي يتعرض لمؤامرة من اللجنة الخماسية التي تدير الكرة في مصر.
وأضاف خلال مداخلة لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه أحمد جمال على شاشة قناة الزمالك:" حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص يظلم النادي المصري".
تابع:"نتائج تحاليل لاعبي المصري قاموا بتحويلها من إيجابية إلى سلبية كي نلعب مباراة الأهلي، وأكرر على مسئوليتي نتعرض لؤامرة كبيرة من اللجنة الخماسية، ومحمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد يعلم ذلك جيداً".
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي المصري ، أن اللجنة الخماسية واصلت تعنتها ضد النادي البورسعيدي وأصرت على خوض لقاء الأهلي رغم الاصابات العديدة في صفوف الفريق بفيروس كورونا.
وواصل :" انجدونا من اللجنة الخماسية، قاموا بتحويل مسحات اللاعبين من سلبية إلى ايجابية من أجل حرماننا من لاعبينا في مواجهة الأهلي والأهلي نادي كبير ولا يحتاج إلى مساعدة من أحد، ولو كان فاز علينا فهذا أمر طبيعي".
وطلب الخولي تدخل أشرف صبحي وزير الرياضة من أجل حل الأزمة، مستنجداً به من تعنت اللجنة الخماسية ضد ناديه على حد وصفه.
وأكمل:"المصري من أعرق أندية مصر ونحن في أزمة وظلم من اللجنة الخماسية أتمنى أن ينجدنا الجميع منهم، وهناك اجتماع لمجلس إدارة النادي بعد قليل".
نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.
ورفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.
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