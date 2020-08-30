شكرا لقرائتكم مشاهد من فوز الأهلي بثنائية على المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

تقدم أليو بادجي في الدقيقة 46 بهدف من تمريرة محمد هاني، قبل أن يسجل حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة 54 بتمريرة من بادجي.

بهذه النتيجة يتربع على قمة الدورى برصيد 62 نقطة بفارق كبير عن بيراميدز والزمالك اللذان يتنافسان على المركز الثانى برصيد 42 نقطة لكن فارق الأهداف يصب فى مصلحة بيراميدز ليبقى فى المركز الثانى ويأتى بعده الزمالك ثالثاً بعدما خسر من المقاولون العرب أمس الأول، الخميس، بهدفين لهدف، فيما يتجمد رصيد المصرى بعد اللقاء ب 21 نقطة يحتل بها المركز الخامس عشر.



الأهلي والمصري (1)



الأهلي والمصري (2)



الأهلي والمصري (3)