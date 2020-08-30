شكرا لقرائتكم طارق هاشم: اللجنة الخماسية "تتأمر" على النادى المصرى وهناك 15 لاعبا غائبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادى المصرى، أن هناك مؤامرة كبيرة على النادى المصرى من قبل اللجنة الخماسية، رغم ما يعانيه الفريق من إصابات فيروس كورونا.

وأضاف عضو مجلس إدارة المصرى فى تصريحات تليفزيونية: إنه عقب إجراء المسحات أنتجت عن تواجد 5 حالات كورونا بالفريق قبل المباراة وتأكد غيابهم وأحمل اللجنة الخماسية سبب الهزيمة اليوم أمام الأهلي.

وتابع طارق هاشم: أن هناك 15 لاعبا أساسياً من المصرى غابوا عن مواجهة الأهلى، ولا صحة لتواجد أحمد مسعود ومحمود والى فى أتوبيس اللاعبين رغم إصابتهم بكورونا.

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ونجح فريق الأهلى تحقيق فوز ثمين على المصرى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء السبت، باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدورى الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجى بشكل واضح إذ سجل هدفين فى الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالى ويُسجل هدفاً فى الدقيقة الأولى من الشوط الثانى ثم صنع هدفاً لحمدى فتحى فى الدقيقة 55 وظهر بادجى بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل فى الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلى رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدورى بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى 45، فيما توقف رصيد المصرى عند 21 نقطة ويبقى فى المركز الخامس عشر.