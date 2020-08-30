المصري: سنقاضي اتحاد الكرة في الفيفا بالمستندات

جدة - عمرو شويل كشف عدنان حلبية عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن عقد اجتماع عاجل لمجلس ادارة النادي البورسعيدي خلال الساعات المقبلة لاتخذا قرارات مصيرية.

وكشف حلبية خلال تصريحات تليفزيونية، أن أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني هم أسوء من قادوا الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، في ظل حالة التعنت ضد المصري في الفترة الاخيرة.

وأكد حلبية عن رفضه لقرار الجبلاية بتحويل سمير حلبية للجنة الانضباط بسبب تصريحاته ضد اللجنة الخماسية.

وتابع عضو مجلس ادارة النادي المصري، عن لجوء ناديه للاتحاد الدولى لكرة القدم، بسبب تعنت اللجنة الخماسية ضد النادي في الفترة الأخيرة، مؤكدا امتلاك ناديه لكافة المستندات التي تثبت صحة موقفه بشأن اصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا، وعدم تأجيل مباريات للفريق".

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وأوضح حلبية أن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي للفريق، استقال من منصبه بعد دخوله في مشادة كلامية مع طارق العشري المدير الفني للفريق، بعد عدم ابلاغه بنتائج المسحة الطبية للاعبين قبل مواجهة الاهلي.

وأوضح، أن استقالة عبد الظاهر لم يتم قبولها، وسيتم تهدئة الاجواء بينه وبين المدير الفني خلال الفترة المقبلة.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على المصري بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.