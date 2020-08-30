شكرا لقرائتكم عماد متعب: فايلر مطالب بالاستفادة من إمكانات أليو بادجي بشكل أكبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عماد متعب مهاجم الأهلي السابق أن رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء مطالب بتحقيق أكبر استفادة من قدرات اللاعب السنغالي أليو بادجي بعد تألقه اللافت في مباراة المصري البورسعيدي.

أضاف عماد متعب خلال الاستوديو التحليلي لمباراة المصري ضد الأهلي المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: أليو بادجي يملك توقع جيد في منطقة الجزاء ووضح ذلك في هدفه الأول من التمركز الجيد مشدداً أن اللاعب لو تحرك للأمام يعني عدم احراز الهدف في الفريق نهائياً.

المصري ضد الأهلي



وأوضح عماد متعب أن بادجي سيكون لديه إيجابيات كثيرة في أداء الأهلي خلال المباريات المقبلة مشيراً الى أن تجربة اللعب برأسي حربة لم تكن موقفة اليوم لأن الفريق لم يستفيد منها بل زاد من الأمر ان الظروف خدمة القلعة الحمراء بعد در لاعب المصري البورسعيدي.

وأثنى متعب على الأسيست الذي قام به المهاجم السنغالي أليو بادجي قائلاً: "بادجي استطاع أن يوجه الكرة بالرأس بالشكل الذي يحقق تهيئة الكرة للاعبين القادمين من الخلف والذي استفاد منها حمدي فتحي لتسجيل الهدف الثاني للمارد الأحمر.

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المصري ضد الأهلي



ونجح فريق الأهلي تحقيق فوز ثمين على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق بادجي بشكل واضح إذ سجل هدفين في الشوط الأول لكن أمين عمر حكم المباراة ألغاهما قبل أن يعود المهاجم السنغالي ويُسجل هدفاً في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني ثم صنع هدفاً لحمدي فتحي في الدقيقة 55 وظهر بادجي بشكل جيد للغاية كما شهدت المباراة مشاركة صالح جمعة لأول مرة مع رينيه فايلر حيث شارك كبديل في الدقيقة 84 بدلاً من مروان محسن.

وبذلك رفع الأهلي رصيده إلى 62 نقطة ويؤكد سيطرته على قمة الدوري بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث يحتل بيراميدز المركز الثاني 45 ، فيما توقف رصيد المصري عند 21 نقطة ويبقي في المركز الخامس عشر.