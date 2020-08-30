شكرا لقرائتكم محمد فاروق: مصطفى محمد يطلب الرحيل وصراع بين الأهلى وبيراميدز على الكعبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق نجم الأهلى السابق، أن مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك طلب الرحيل عن الفريق خلال الفترة القادمة للاحتراف في أحد الدوريات الاوروبية.
وقال محمد فاروق في تصريحات تليفزيونية: مصطفى محمد يطلب الرحيل عن الزمالك للاحتراف، وهناك اتفاق بين رئيس النادي مرتضى منصور واللاعب في حال تألقه وتقديم مستوى مميز وتلقيه عروض أوروبية سيسمح له الجهاز الفني بالاحتراف خلال فترة الانتقالات القادمة.
وأضاف محمد فاروق، أن الفترة الماضية شهدت صراعا كبيرا بين النادي الأهلي وبيراميدز على اللاعب أيوب الكعبي مهاجم هيبي فروتشن الصيني، بعد أن فسخ عقده.
وكان نادي بيراميدز اقترب من ضم اللاعب ليدخل النادي الأهلي في صراع الحصول على خدمات المغربي، حيث أجرى مسئولو الأحمر اتصالات مكثفة مع اللاعب لضمه في الموسم المقبل.
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