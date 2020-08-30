شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال بطل كأس الدرع الخيرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز أرسنال حامل كأس الاتحاد لقب كأس الدرع الخيرية لكرة القدم للمرة ال 16 بفوزه على ليفربول بطل الدوري بركلات الترجيح 5-4 ( الوقت الأصلي 1-1) في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

وتابع أرسنال عروضه القوية بعدما كان أنهى الموسم بنيل لقب كأس الاتحاد، وافتتح موسم كرة القدم الإنجليزي أمس السبت بالدرع الخيرية، أما ليفربول فقد تابع ملسل تراجعه منذ عودة النشاط في يونيو/ حزيران الماضي.

وافتتح كابتن أرسنال الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، التسجيل في الدقيقة 19عندما استلم كرة زميله بوكايو ساكا سددها بعيداً عن متناول الحارس البرازيلي أليسون بيكر. وكان الهدف هو الخامس لأوباميانج مع أرسنال في استاد ويمبلي، ليتشارك بالرقم القياسي في عدد مرات التواجد في الملعب الشهير مع مهاجم الفريق السابق ولاعب إنتر ميلان الحالي التشيلي أليكسيس سانشيز.

وسجل أوباميانج أهدافه الخمسة في ملعب ويمبلي، خلال 42 يوماً فقط.

وفي المقابل، عادل الياباني ينامينو النتيجة لليفربول، ليسجل هدفه الأول بقميص«الريدز».

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح، حيث سدد بنجاح لأرسنال نيلسون ونايلز وسيدريك ولويز وأوباميانج، ولليفربول محمد صلاح وفابينيو ومينامينو وجونز وأهدر بريوستر.

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