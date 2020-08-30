هاميلتون أول المنطلقين في جائزة بلجيكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سينطلق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم ست مرات، من المركز الأول في جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة السابعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تصدره التجارب الرسمية أمس السبت متفوقاً على زميله في الفريق الفنلندي فالتيري بوتاس.

وهي المرة الخامسة هذا الموسم وال93 في مسيرته الاحترافية التي ينطلق فيها هاميلتون من المركز الأول في بطولة العالم للفورمولا واحد.

وحقق هاميلتون أسرع لفة بزمن 1:41.252 دقيقة أمام بوتاس صاحب 1:41.763 دقيقة.

وتفوق سائقا مرسيدس على سائقي ريد بول الهولندي ماكس فيرشتابن (1:41.778 دقيقة) ورينو الأسترالي دانيال ريكياردو (1:42.061 دقيقة).

واكتفى سائق فيراري شارل لوكلير الذي كان انطلق من المركز الأول للسباق العام الماضي وتوج بمركزه الأول، بالمركز الثالث عشر أمام زميله في الفريق الألماني سيباستيان فيتل.